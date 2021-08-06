***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.08.2021 16:31
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/08/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/08/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ arasında 06.08.2021 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955367
BIST
16:381.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,95
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.425
16:388,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1068
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6290
En Düşük
8,5140
16:3810,1757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0688
|Açılış
|: 10,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
16:38490,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,42
|Açılış
|: 490,77
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,76
En Düşük
490,01
BIST En Aktif Hisseler16:38
|KTSKR
|35,44
|54.297.275
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|776.511.126
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,16
|762.053
|% 9,97
|
|PENTA
|48,78
|7.526.317
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|27.663.224
|% 9,91
|
|KRONT
|49,64
|110.920.045
|% -9,99
|
|EDIP
|4,43
|14.379.766
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.710.974
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,62
|96.349.249
|% -9,46
|
|KRSTL
|1,85
|14.211.623
|% -7,04
|
|GARAN
|9,28
|1.744.266.824
|% 0,22
|
|GENIL
|13,00
|776.511.126
|% 9,98
|
|SISE
|8,01
|671.943.267
|% 1,78
|
|THYAO
|12,77
|634.998.092
|% 0,08
|
|SASA
|30,04
|610.144.101
|% 1,28
|
|GARAN
|9,28
|1.744.266.824
|% 0,22
|
|YKBNK
|2,48
|284.983.746
|% -0,40
|
|EKGYO
|1,82
|193.612.355
|% 0,55
|
|IZMDC
|2,86
|297.436.178
|% -4,35
|
|SISE
|8,01
|671.943.267
|% 1,78
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6239
|8,6267
|% 1,25
|
|Euro
|10,1569
|10,1757
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9413
|12,0012
|% 0,93
|
|Frank
|9,4173
|9,4740
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% 1,12
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-31,83
|
|Altın Gr.
|491
|492
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-24,00
|
|Tam
|3.237
|3.323
|-27,61
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-13,35
|
|Çeyrek
|785
|804
|-6,68
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,79
|6,80
|-0,10
|
|B. Petrol
|71,93
|71,93
|0,64
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:50ISGSY
Yüzde -9.46 oranında düşüşle 10.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 795, 505 adet işlem
-
16:49BMSCH
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 322, 164 adet işlem
-
16:48TRILC
Yüzde -52.08 oranında düşüşle 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 617 adet işlem
-
16:47XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 231.00 milyon TL de
-
16:46DERIM
Yüzde -6.33 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 020, 941 adet işlem