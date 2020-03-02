***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiFabrikaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüWroclaw, Polonya, Fabrika, yollar, park yerleri ve boş alanlar dahil toplam 223.089 metrekareSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/02/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli31,4 milyon ABD Dolarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%4,7Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%58Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,0Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%5,8Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,8İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,2Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih--Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir. Satışın ortaklığın faaliyetlerine etkisinin olumlu olması beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı31.03.2020 tarihli finansal raporumuzun ilgili dipnotunda verilecektir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği--Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi--Karşı TarafLG Chem Wroclaw Energy Sp. zo. o.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği--Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/02/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı--Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiSatış fiyatı, Alıcı ve Satıcı tarafından hazırlattırılan ayrı ayrı değerleme raporları sonucu ortaya çıkan değerler üzerinden pazarlık usulü belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni--Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası08.11.2019Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıAEDIUM Civil Co.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar36 milyon ABD Dolarıİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiSatış fiyatı pazarlık usulü belirlenmiştir.Açıklamalar%100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret AŞ'nin ("Vestel Ticaret") sermayesinin tamamına sahip olduğu Vestel Polska Technology Center sp. z o.o., Polonya'nın Wroclaw şehrinde bulunan fabrikasını, bina ve arazisiyle birlikte 28 Şubat 2020 tarihinde 31,4 milyon ABD Doları bedelle LG Chem Wroclaw Energy Sp. zo.o.'ya satmıştır. Polonya merkezli JP Weber Dudarski sp.k. firması satışa ilişkin olarak Şirketimize danışmanlık hizmeti vermiştir. Vestel Ticaret'in 1 Eylül 2016 tarihinde Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı Toshiba marka lisans anlaşması kapsamında 30 Aralık 2016'da paylarının tamamını satın aldığı Compal Electronics Europe sp. z o.o.'nun unvanı satın alma sonrası Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. olarak değiştirilmişti. Satışa konu olan tesis bir televizyon montaj fabrikası olup, maliyet optimizasyonu nedeniyle tesisin satışına karar verilmiştir. Dolaylı bağlı ortaklığımız Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. tarafından gerçekleştirilen söz konusu maddi varlık satışı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde yer alan önemlilik kriteri hesaplamalarına göre önemli nitelikteki işlem kapsamına girmemektedir. Bu açıklamada bahsi geçen maddi duran varlık satış işlemine ilişkin bağlayıcı olmayan teklif mektubu imzalanması aşamasında, satışa ilişkin bağlayıcı bir sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı belirsizlik taşıdığından ve kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu'nun 21.02.2020 tarih ve 2020/9 sayılı erteleme kararı ile bağlayıcı bir satış sözleşmesi imzalanana kadar ertelenmiştir. Söz konusu işleme ilişkin nihai anlaşmanın imzalanması ve satışın gerçekleşmesi nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823196BIST