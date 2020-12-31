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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

31.12.2020 14:34



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa ve bina
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Keçiliköy mahallesi mevkiinde kain 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa ile bu arsanın 3.000 m²'lik bölümünde yer alan bina
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%2,15
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%39,29
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,55
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%3,92
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,33
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,77
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31/12/2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin %89,9 oranında bağlı ortaklığı olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticare AŞ'nin kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarında kullanılacak olup, ortaklığın faaliyetlerine etkisinin olumlu olması beklenmektedir.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
52.159.776 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bağlı ortaklığıdır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15inci maddesi çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, arsa üzerinde yer alan bina değeri ise pazarlık usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Şirketimize ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bulunan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu arsanın 3.000 m²'lik bölümü üzerinde yer alan bina ise pazarlık usulü ile belirlenen değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL karşılığında nakden ve peşinen  %89,90 bağlı ortaklığımız Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896037


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PSDTC 19,71 21.086.154 % 9,99  
PSDTC 19,71 21.086.154 % 9,99  
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Altın Ons 1.895 1.895 1,63  
Altın Gr. 452 452 2,98  
Cumhuriyet 3.002 3.047 43,00  
Tam 2.990 3.067 46,92  
Yarım 1.445 1.484 22,70  
Çeyrek 725 742 11,34  
Gümüş.Ons 26,48 26,52 -0,13  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,00  
B. Petrol 51,09 51,09 -0,54  
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