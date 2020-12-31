***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa ve binaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüManisa ili, Yunusemre ilçesi, Keçiliköy mahallesi mevkiinde kain 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa ile bu arsanın 3.000 m²'lik bölümünde yer alan binaSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi31/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış BedeliKDV hariç toplam 131.810.638,3 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%2,15Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%39,29Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,55Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%3,92Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,33İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,77Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31/12/2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketin %89,9 oranında bağlı ortaklığı olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticare AŞ'nin kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarında kullanılacak olup, ortaklığın faaliyetlerine etkisinin olumlu olması beklenmektedir.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı52.159.776 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bağlı ortaklığıdır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa değeri 4562 sayılı Kanun'un 15inci maddesi çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, arsa üzerinde yer alan bina değeri ise pazarlık usulü belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde Şirketimize ait Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bulunan 122.550,94 m² yüzölçümüne sahip arsa 4562 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi hükmü çerçevesinde MOSB Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedel üzerinden, söz konusu arsanın 3.000 m²'lik bölümü üzerinde yer alan bina ise pazarlık usulü ile belirlenen değer üzerinden KDV hariç toplam 131.810.638,3 TL karşılığında nakden ve peşinen %89,90 bağlı ortaklığımız Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896037BIST