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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.04.2020 09:36
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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

25 Mart 2020 tarihli açıklamamıza istinaden Şirketimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, çalışanların ve toplum sağlığının korunması amacıyla, 30 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara verdiği üretim faaliyetlerine, 6 Nisan tarihi itibarıyla fabrikalardaki vardiya saatleri yeniden düzenlenmek ve  vardiyalardaki çalışan sayısı azaltılmak, vardiya aralarında gerekli dezenfektasyon işlemi yapılmak ve fiziki çalışma şartlarında sosyal mesafe korunmak suretiyle ve bu koşulların yaratacağı daha düşük kapasite ile tekrar başlamıştır. Koşullar ve gelişmeler gerektirdigi takdirde, kısa çalışma ödeneği için başvuru yapılması değerlendirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834853


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