***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.03.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Whirlpool EMEA S.p.A'ya (Whirlpool) ait Indesit, Hotpoint ve Ariston markalı beyaz eşya, klima ve küçük ev aletleri ürünlerinin montaj, satış sonrası servis ve çağrı merkezi hizmetlerinin Türkiye ile sınırlı olmak üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret) tarafından verilmesine ilişkin olarak, Vestel Ticaret ile Whirlpool arasında 5 yıl süreli bir Servis Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891605BIST