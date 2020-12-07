***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 09:55
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.03.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Whirlpool EMEA S.p.A'ya (Whirlpool) ait Indesit, Hotpoint ve Ariston markalı beyaz eşya, klima ve küçük ev aletleri ürünlerinin montaj, satış sonrası servis ve çağrı merkezi hizmetlerinin Türkiye ile sınırlı olmak üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret) tarafından verilmesine ilişkin olarak, Vestel Ticaret ile Whirlpool arasında 5 yıl süreli bir Servis Hizmetleri Sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891605
BIST
15:441.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
15:447,8390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
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7,8731
En Düşük
7,7937
15:449,5013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 9,4700
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|Önceki Kapanış
|: 9,4650
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9,5420
En Düşük
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15:44461,26
En Yüksek
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|| -0,13
|Açılış
|: 461,34
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|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler15:44
|KRVGD
|10,89
|340.411
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SASA
|20,58
|966.181.883
|% 9,99
|
|SELEC
|16,51
|577.628.105
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|83,00
|21.632.693
|% -8,03
|
|KENT
|431,90
|10.579.261
|% -7,28
|
|DYOBY
|12,25
|114.527.156
|% -6,84
|
|PETKM
|5,03
|3.354.095.427
|% 8,41
|
|TUPRS
|96,95
|1.275.902.077
|% 3,58
|
|GARAN
|8,98
|1.124.294.334
|% -1,43
|
|SASA
|20,58
|966.181.883
|% 9,99
|
|DOHOL
|2,82
|883.967.087
|% -1,40
|
|PETKM
|5,03
|3.354.095.427
|% 8,41
|
|TSKB
|1,84
|660.836.774
|% -4,66
|
|DOHOL
|2,82
|883.967.087
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,08
|576.969.836
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,63
|424.340.322
|% 6,91
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8351
|7,8390
|% 0,33
|
|Euro
|9,4964
|9,5013
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,3682
|10,4201
|% -0,95
|
|Frank
|8,7563
|8,8091
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0826
|2,0930
|% 0,28
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-2,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-15,10
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-7,31
|
|Çeyrek
|737
|754
|-3,65
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,74
|48,74
|-0,51
|