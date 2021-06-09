***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı uyarınca, paylarının tamamına sahip olduğumuz 50.000 TL ödenmiş sermayeli Vest Batarya Sistemleri AŞ ("Vest Batarya")'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralmak suretiyle %100 bağlı ortaklığımız Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Kom") bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmesi işlemleri kapsamında, Vest Batarya'daki sahip olduğumuz payların tamamı nominal değer üzerinden 09.06.2021 tarihi itibarıyla Vestel Kom'a devredilmiştir. Söz konusu birleşme ile sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941444BIST