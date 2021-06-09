***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2021 17:52
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.06.2021 tarih ve 2021/30 sayılı kararı uyarınca, paylarının tamamına sahip olduğumuz 50.000 TL ödenmiş sermayeli Vest Batarya Sistemleri AŞ ("Vest Batarya")'nin tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde devralmak suretiyle %100 bağlı ortaklığımız Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ ("Vestel Kom") bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmesi işlemleri kapsamında, Vest Batarya'daki sahip olduğumuz payların tamamı nominal değer üzerinden 09.06.2021 tarihi itibarıyla Vestel Kom'a devredilmiştir. Söz konusu birleşme ile sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941444
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0142
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
18:05522,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,26
|Açılış
|: 522,48
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5875
|8,5910
|% -0,17
|
|Euro
|10,4616
|10,4679
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,0913
|12,1519
|% -0,43
|
|Frank
|9,5482
|9,6057
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2836
|2,2950
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-1,68
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,85
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|72,09
|72,09
|-0,13
|