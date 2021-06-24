***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2021 18:24
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", Şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944014
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 8,44
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
18:058,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0756
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7156
En Düşük
8,6368
18:0510,4127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1023
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4197
En Düşük
10,3104
18:05498,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,23
|Açılış
|: 498,45
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|7,81
|101.787.008
|% 10,00
|
|CASA
|130,90
|19.049.898
|% 10,00
|
|SAMAT
|6,49
|28.970.610
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|2.149.825
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|341.927
|% 10,00
|
|CEOEM
|13,49
|148.621.669
|% -9,95
|
|SNKRN
|28,88
|442.711
|% -6,54
|
|EUHOL
|3,23
|9.165.051
|% -6,10
|
|TSGYO
|3,18
|21.920.117
|% -5,92
|
|FLAP
|2,57
|27.735.729
|% -5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|THYAO
|14,61
|1.005.894.861
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,12
|636.651.242
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,25
|624.898.831
|% 3,21
|
|GARAN
|8,34
|1.007.629.883
|% 0,85
|
|KRDMD
|6,71
|619.569.990
|% 0,90
|
|HALKB
|5,24
|465.477.308
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7116
|8,7155
|% 0,87
|
|Euro
|10,4041
|10,4112
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,0841
|12,1448
|% 0,46
|
|Frank
|9,4499
|9,5069
|% 0,84
|
|Riyal
|2,3167
|2,3283
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|0,08
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,23
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,04
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,11
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,25
|