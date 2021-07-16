***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2021 19:50
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2018, 07.05.2018, 06.07.2018, 04.09.2018, 02.11.2018 ve 06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.03.2018, 07.05.2018, 06.07.2018, 04.09.2018, 02.11.2018 ve 06.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Vestel Ticaret AŞ'nin ilgili Kanun'un maddesini ihlal etmediğine ve aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin gerekçeli kararının iptali talebiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde (Mahkeme) görülen davada Mahkeme, davayı istinaf yolu açık olmak üzere reddetmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951567
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0478
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,0952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0414
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0453
18:05496,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -7,97
|Açılış
|: 496,10
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5072
|8,5166
|% -0,56
|
|Euro
|10,0742
|10,0952
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,6934
|11,7521
|% -1,02
|
|Frank
|9,2218
|9,2774
|% -0,82
|
|Riyal
|2,2629
|2,2742
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-16,68
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-8,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,70
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|-0,23
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KRTEK
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 7.79 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 999, 728 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 86 kaybederek (% -0.65 ) 1, 203
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17:57
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