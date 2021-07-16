***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2018, 07.05.2018, 06.07.2018, 04.09.2018, 02.11.2018 ve 06.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.03.2018, 07.05.2018, 06.07.2018, 04.09.2018, 02.11.2018 ve 06.01.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Vestel Ticaret AŞ'nin ilgili Kanun'un maddesini ihlal etmediğine ve aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin gerekçeli kararının iptali talebiyle Ankara 4. İdare Mahkemesi'nde (Mahkeme) görülen davada Mahkeme, davayı istinaf yolu açık olmak üzere reddetmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951567BIST