***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin Polonya'da mukim iştirakleri olan Vestel Poland Sp. z.o.o. ile Vestel Polska Technology Center Sp. z.o.o., Vestel Poland Sp. z.o.o. çatısı altında birleştirilmiştir. Birleşme işlemi ile sadeleştirilmiş bir kurumsal yapı amaçlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974790BIST