***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2021 19:51
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
12.04.2021 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 55 fiyattan 4.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 12.04.2021 tarihi itibarıyla %85,17'ye gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
12/04/2021 0 4.000.000 4.000.000 165.815.578 161.815.578 % 87,27 % 87,27 % 85,17 % 85,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927024
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0071
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,74
|Açılış
|: 454,57
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1527
|8,1617
|% 0,09
|
|Euro
|9,7143
|9,7338
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,1719
|11,2279
|% 0,27
|
|Frank
|8,8082
|8,8613
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1681
|2,1789
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-12,47
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-2,92
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,32
|