***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar12.04.2021 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak 55 fiyattan 4.000.000 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payı 12.04.2021 tarihi itibarıyla %85,17'ye gerilemiştir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)12/04/2021 0 4.000.000 4.000.000 165.815.578 161.815.578 % 87,27 % 87,27 % 85,17 % 85,17http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927024BIST