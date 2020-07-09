***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Kupon Ödemeli Yeşil Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.066.100Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.066.100Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.07.2021Vade (Gün Sayısı) 372Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,8579ISIN Kodu TRSVSTL72110Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.066.100İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 2,8579 11,2165 11,22122 11.01.2021 08.01.2021 11.01.20213 14.04.2021 13.04.2021 14.04.20214 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar20.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 750.000.000,00- TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 50.066.100 TL tutarında 372 gün vadeli, değişken kupon ödemeli yeşil tahvil ihraçlarına ilişkin satış işlemi bugün (09.07.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir. Gerçekleştirdiğimiz "Yeşil Tahvil" ihracı için Vigeo Eiris'ten en iyi değerlendirmeyi aldığımız "İkinci Parti Görüşü" ve bu kapsamda hazırlamış olduğumuz "Yeşil Tahvil Çerçevesi" ekte yayınlanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Vestel Green Bond Framework.pdfEK: 2 Vigeo Eiris SPO.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858517BIST