***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Kupon Ödemeli Yeşil Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.380.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.380.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3.0399Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVSTL72227Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.380.000İhraç Fiyatı 100Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 3,0399 12,193 12,19862 07.01.2021 06.01.2021 07.01.20213 08.04.2021 07.04.2021 08.04.20214 08.07.2021 07.07.2021 08.07.20215 07.10.2021 06.10.2021 07.10.20216 06.01.2022 05.01.2022 06.01.20227 07.04.2022 06.04.2022 07.04.20228 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar20.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 750.000.000,00- TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 50.380.000 TL tutarında 728 gün vadeli, değişken kupon ödemeli yeşil tahvil ihraçlarına ilişkin satış işlemi bugün (09.07.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir. Gerçekleştirdiğimiz "Yeşil Tahvil" ihracı için Vigeo Eiris'ten en iyi değerlendirmeyi aldığımız "İkinci Parti Görüşü" ve bu kapsamda hazırlamış olduğumuz "Yeşil Tahvil Çerçevesi" ekte yayınlanmaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Vestel Green Bond Framework.pdfEK: 2 Vigeo Eiris SPO.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858520BIST