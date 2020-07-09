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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.07.2020 21:18
GÜNCEL HABERLER



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Kupon Ödemeli Yeşil Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.380.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.380.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3.0399
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVSTL72227
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.380.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 3,0399 12,193 12,1986
2 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021
3 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021
4 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021
5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021
6 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022
7 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022
8 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
20.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 750.000.000,00- TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 50.380.000 TL tutarında 728 gün vadeli, değişken kupon ödemeli yeşil tahvil ihraçlarına ilişkin satış işlemi bugün (09.07.2020) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir. Gerçekleştirdiğimiz "Yeşil Tahvil" ihracı için Vigeo Eiris'ten en iyi değerlendirmeyi aldığımız "İkinci Parti Görüşü" ve bu kapsamda hazırlamış olduğumuz "Yeşil Tahvil Çerçevesi" ekte yayınlanmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Vestel Green Bond Framework.pdf
EK: 2 Vigeo Eiris SPO.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858520


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Cumhuriyet 2.585 2.608 2,20  
Tam 2.661 2.676 2,20  
Yarım 1.293 1.309 1,00  
Çeyrek 646 655 0,50  
Gümüş.Ons 18,66 18,68 -0,06  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 -0,00  
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