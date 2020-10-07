***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.380.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.380.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3.794Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVSTL72227Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.380.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 3,0399 12,193 12,19862 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 3,794 15,2177 15,22643 08.04.2021 07.04.2021 08.04.20214 08.07.2021 07.07.2021 08.07.20215 07.10.2021 06.10.2021 07.10.20216 06.01.2022 05.01.2022 06.01.20227 07.04.2022 06.04.2022 07.04.20228 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafında 09.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.380.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 2. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 3,794 olarak (yıllık basit faiz %15,2177 ) kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879496BIST