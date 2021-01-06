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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.01.2021 18:03



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.380.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.380.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi TRSVSTL72227
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.380.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 3,0399 12,193 12,1986 Evet
2 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 3,794 15,2177 15,2264
3 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 4,2138 16,9013 18,1637
4 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021
5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021
6 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022
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Yarım 1.458 1.496 -24,54  
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Gümüş.Ons 26,79 26,81 -0,80  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,30  
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Seans Raporu 18:05
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