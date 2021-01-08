***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVSTL72110 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni TRSVSTL72110 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.066.100Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.066.100Türü Özel Sektör TahviliVadesi 16.07.2021Vade (Gün Sayısı) 372Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3108ISIN Kodu TRSVSTL72110Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.066.100İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 10.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 2,8579 11,2165 11,2212 Evet2 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 3,567 13,9995 14,74663 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 4,3108 16,9185 18,01494 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafında 09.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.066.100 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, TRSVSTL72110 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin Faiz Oranı % 4,3108 olarak (yıllık basit faiz %16,9185) kesinleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898444BIST