***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 09.03.2022Vade (Gün Sayısı) 383Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSVSTL32213Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.20212 20.08.2021 19.08.2021 20.08.20213 19.11.2021 18.11.2021 19.11.20214 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar20.03.2020 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 750.000.000,00- TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 400.000.000 TL tutarında 383 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvil ihracına ilişkin satış işlemi bugün (19.02.2021) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılık etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911448BIST