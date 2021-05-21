***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.05.2021 14:44
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSVSTL32213 ISIN kodlu tahvilin 21.05.2021 tarihli 1. kupon faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 400.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 383
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSVSTL32213
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 21.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 5,3238 21,3537 23,1271 21.295.200 1 Evet
2 20.08.2021 19.08.2021 20.08.2021
3 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021
4 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.03.2022 08.03.2022 09.03.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 19.02.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 400.000.000 TL nominal değerli, 383 gün vadeli, TRSVSTL32213 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 21.295.200,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937190
BIST