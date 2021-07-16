***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.07.2021 14:49
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSVSTL72110 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi ve anapara ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.066.100
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.066.100
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 16.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 372
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,948
ISIN Kodu TRSVSTL72110
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.066.100
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 2,8579 11,2165 11,2212 Evet
2 11.01.2021 08.01.2021 11.01.2021 3,567 13,9995 14,7466 Evet
3 14.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 4,3108 16,9185 18,0149 Evet
4 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 4,948 19,4197 20,87 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.066.100 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, TRSVSTL72110 ISIN kodlu tahvilin 4. Kupon Ödeme Dönemine ilişkin 2.477.270,63 TL'lik faiz ve 50.066.100 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951484
BIST