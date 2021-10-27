***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2021 19:14
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSVSTL82218 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 165.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSVSTL82218
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 5,2331 21,4616 23,2678 8.634.615 1 Evet
2 26.01.2022 25.01.2022 26.01.2022
3 27.04.2022 26.04.2022 27.04.2022
4 01.08.2022 29.07.2022 01.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 30.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 165.000.000 TL nominal değerli, 367 gün vadeli, TRSVSTL82218 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 8.634.615,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973077
BIST