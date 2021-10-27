***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVSTL82218 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 165.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 01.08.2022Vade (Gün Sayısı) 367Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSVSTL82218Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 5,2331 21,4616 23,2678 8.634.615 1 Evet2 26.01.2022 25.01.2022 26.01.20223 27.04.2022 26.04.2022 27.04.20224 01.08.2022 29.07.2022 01.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 30.07.2021 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 165.000.000 TL nominal değerli, 367 gün vadeli, TRSVSTL82218 ISIN kodlu tahvilin 1. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 8.634.615,00 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973077BIST