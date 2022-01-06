***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 6. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.380.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.380.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 07.07.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9302Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVSTL72227Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.380.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 3,0399 12,193 12,1986 Evet2 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 3,794 15,2177 15,2264 Evet3 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 4,2138 16,9013 18,1637 Evet4 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 5,067 20,3236 21,591 Evet5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021 4,9856 19,997 21,2639 Evet6 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022 4,9084 19,6874 22,6412 Evet7 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022 5,9302 23,7861 27,48878 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 09.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.380.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 6. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.472.851,90 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989543BIST