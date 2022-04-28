***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.04.2022 13:40
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSVSTL82218 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer
Düzeltme Nedeni TRSVSTL82218 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 165.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 01.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 367
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1949
ISIN Kodu TRSVSTL82218
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.10.2021
15:362.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,40
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:3614,8060
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:3615,5750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0515
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
15:36900,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,98
|Açılış
|: 900,89
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:36
|BOSSA
|44,00
|23.451.861
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.332.729
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.759.497
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.620.767
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.111.438
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,90
|42.208.137
|% -7,82
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,90
|19.450.384
|% -5,31
|
|THYAO
|41,38
|4.343.697.590
|% 2,17
|
|GARAN
|15,02
|1.783.620.525
|% 0,33
|
|AKBNK
|9,06
|1.203.263.165
|% -0,98
|
|SISE
|17,98
|1.114.624.212
|% 0,90
|
|YKBNK
|4,97
|1.042.195.592
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,26
|424.475.853
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,70
|774.214.096
|% 2,66
|
|YKBNK
|4,97
|1.042.195.592
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,20
|225.358.783
|% 9,09
|
|AKBNK
|9,06
|1.203.263.165
|% -0,98
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7965
|14,8060
|% -0,02
|
|Euro
|15,5590
|15,5750
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,3858
|18,4781
|% -0,73
|
|Frank
|15,1511
|15,2424
|% -0,44
|
|Riyal
|3,9354
|3,9551
|% -0,01
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|2,71
|
|Altın Gr.
|899
|900
|1,63
|
|Cumhuriyet
|5.966
|6.056
|-38,00
|
|Tam
|5.936
|6.084
|-42,75
|
|Yarım
|2.869
|2.943
|-20,68
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|-10,34
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|-0,10
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,58
|
Seans Raporu
15:36
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-
15:50KLGYO
Yüzde 4.46 oranında artışla 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 096, 872 adet işlem
-
15:49JANTS
Yüzde 5.67 oranında artışla 82.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 681, 794 adet işlem
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, ARCLK, TUPRS
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HALKB, THYAO
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 32 kaybederek (% -0.20 ) 2, 205