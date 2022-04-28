***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVSTL82218 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerDüzeltme Nedeni TRSVSTL82218 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkındaYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 165.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 01.08.2022Vade (Gün Sayısı) 367Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1949ISIN Kodu TRSVSTL82218Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 30.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 165.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 27.10.2021