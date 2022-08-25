***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Tahvil İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu DiğerDüzeltme Nedeni Dönemsel faiz oranı güncellendi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 25.02.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.08.2022Vade (Gün Sayısı) 169Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 9,9549Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,75ISIN Kodu TRFVSTL82215Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.570.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.08.2022Kayıt Tarihi 24.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 109.570.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A (Trk)/( Stabil Görünüm) 30.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 9.03.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 109.570.000 TL nominal değerli, 169 gün vadeli, TRFVSTL82215 ISIN kodlu iskontolu bononun anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058441BIST