***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık makinesi, split klima üniteleri ve termosifon üretimi ve satışı 190.000.000,00 180.833.943,00 TRY 95,18 Bağlı ortaklıkVestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ Faaliyetini Ege Serbest Bölge'de devam ettirmektedir 25.715.904,00 25.715.904,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkVestel Ticaret AŞ Vestel Şirketler Grubu'na ait üretim şirketlerinin ürettiği ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve satışı 983.500.000,00 983.500.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkVestel CIS Ltd. TV ve beyaz eşya satışı 8.813.107.535,00 8.813.107.535,00 RUB 100 Bağlı ortaklıkVestel Savunma Sanayi AŞ Savunma teknolojilerinin pazarlama ve satışı 5.000.000,00 1.750.000,00 TRY 35 İştirakAydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ Askeri ve sivil alanlarda özgün yazılım ve teknolojiler geliştirmek 7.992.000,00 1.678.320,00 TRY 21 İştirakVestel Iberia SL Vestel ürünlerinin İspanya ve Portekiz'de pazarlanması ve satışı 1.000.000,00 1.000.000,00 EUR 100 Bağlı ortaklıkVestel France SA Vestel ürünlerinin Fransa, Belçika ve İsviçre'de pazarlanması ve satışı 2.000.000,00 2.000.000,00 EUR 100 Bağlı ortaklıkVestel Holland BV Hammadde temini ve Vestel ürünlerinin toptan satışı 18.151,00 18.151,00 EUR 100 Bağlı ortaklıkVestel Germany GmbH Vestel ürünlerinin Almanya, Avusturya ve İsviçre'de satış, dağıtım ve servis faaliyetlerini yürütmek 500.000,00 500.000,00 EUR 100 Bağlı ortaklıkCabot Communications Ltd. Dijital televizyon teknolojileri konusunda yazılımlar geliştirmek ve bu ürünlerin satış ve pazarlama kanallarını oluşturmak 250.000,00 227.000,00 GBP 90,8 Bağlı ortaklıkVestel Benelux BV Vestel ürünlerinin Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da pazarlanması ve satışı 8.989.713,00 8.989.713,00 EUR 100 Bağlı ortaklıkVestel UK Ltd. Vestel ürünlerinin İngiltere'de pazarlanması ve satışı 1.076.778,00 1.076.778,00 EUR 100 Bağlı ortaklıkVestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ Elektronik sektörü ile ilgili piyasa araştırması, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkVestel Trade Ltd. Vestel ürünlerinin Rusya'da pazarlanması ve satışı 523.494.000,00 523.494.000,00 RUB 100 Bağlı ortaklıkIntertechnika LLC Vestel CIS Ltd.'ye operasyonel kiralama 34.645.172,00 34.610.526,83 RUB 99,9 Bağlı ortaklıkVestel Central Asia LLP Vestel ürünlerinin Kazakistan'da pazarlanması ve satışı 6.759.565.541,88 6.759.565.541,88 KZT 100 Bağlı ortaklıkVestel Ventures Ar-ge AŞ Başta nesnelerin interneti, mobil projeler ve elektronik cihazlar olmak üzere yenilikçi fikir ve projeleri desteklemek ve bunlara yatırım yapmak 6.000.000,00 6.000.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklıkVestel Poland sp. z.o.o. Vestel ürünlerinin Polonya'da pazarlanması ve satışı 3.201.050,00 3.201.050,00 PLN 100 Bağlı ortaklıkVestel Polska Technology Center sp. z o.o. TV üretimi ve ticareti 68.161.450,00 68.161.450,00 PLN 100 Bağlı ortaklıkVestel Electronics Gulf DMCC Orta Doğu ve Afrika bölgesine yapılan satışlar için tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi 1.460.000,00 1.460.000,00 AED 100 Bağlı OrtaklıkMeta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Maden- Metalurji 1.832.670.000,00 916.335.000,00 TRY 50 İştirakTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek 150.000.000,00 28.500.000,00 TRY 19 İştirakVest Batarya Sistemleri AŞ Elektrikli araçlarda ve elektrik depolama sistemlerinde kullanılan bataryalar ile batarya anotu, katotu ve hücrelerinin üretimi, pazarlaması, satışı, ithalatı ve ihracatı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkVestel Electronica SRL Vestel ürünlerinin Romanya'da pazarlanması ve satışı 91.990,00 91.990,00 RON 100 Bağlı OrtaklıkVestel Electronics Shanghai Trading Co. Ltd Hizmet 1.915.684,00 1.915.684,00 CNY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828866BIST