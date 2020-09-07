***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.09.2020 11:52
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 108.238.600,00 TRY 32,27
Olgun ZORLU 75.296.417,00 TRY 22,45
Zeki ZORLU 35.295.196,00 TRY 10,52
Türkan ZORLU 2.353.013,00 TRY 0,70
Zülal ZORLU 2.353.013,00 TRY 0,70
Selen ZORLU MELİK 2.353.013,00 TRY 0,70
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.353.013,00 TRY 0,70
Şehminur AYDIN 2.353.013,00 TRY 0,70
Mehmet Emre ZORLU 2.353.013,00 TRY 0,70
Şule CÜMBÜŞ 2.353.013,00 TRY 0,70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873492
BIST
15:121.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
15:127,4602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,4740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4649
En Düşük
7,4198
15:128,8240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
15:12462,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 462,60
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler15:12
|UTPYA
|7,70
|13.992.112
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.722.156
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.869.107
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.241.233
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.286.656
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,20
|2.965.935
|% -9,39
|
|FENER
|40,72
|700.652.165
|% 9,99
|
|TURSG
|6,11
|690.752.177
|% 2,69
|
|SISE
|6,31
|650.937.989
|% 0,80
|
|EKGYO
|1,81
|562.260.551
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,77
|532.019.050
|% 4,72
|
|EKGYO
|1,81
|562.260.551
|% 4,02
|
|GSRAY
|3,77
|532.019.050
|% 4,72
|
|ADESE
|2,15
|263.034.143
|% 5,39
|
|TURSG
|6,11
|690.752.177
|% 2,69
|
|SISE
|6,31
|650.937.989
|% 0,80
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4543
|7,4602
|% 0,36
|
|Euro
|8,8139
|8,8240
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7877
|9,8368
|% -0,55
|
|Frank
|8,1314
|8,1804
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9840
|1,9940
|% 0,40
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,79
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,60
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-3,00
|
|Tam
|3.063
|3.139
|-0,36
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|-0,18
|
|Çeyrek
|743
|759
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:22EUKYO
Yüzde 5.24 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 961, 448 adet işlem
-
15:21BNTAS
Yüzde 4.09 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 322, 312 adet işlem
-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 17 artarak (% 0.26 ) 1, 227
-
15:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ADESE, GSRAY
-
15:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TURSG, FENER, SISE