***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 108.238.600,00 TRY 32,27Olgun ZORLU 75.296.417,00 TRY 22,45Zeki ZORLU 35.295.196,00 TRY 10,52Türkan ZORLU 2.353.013,00 TRY 0,70Zülal ZORLU 2.353.013,00 TRY 0,70Selen ZORLU MELİK 2.353.013,00 TRY 0,70Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.353.013,00 TRY 0,70Şehminur AYDIN 2.353.013,00 TRY 0,70Mehmet Emre ZORLU 2.353.013,00 TRY 0,70Şule CÜMBÜŞ 2.353.013,00 TRY 0,70http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873492BIST