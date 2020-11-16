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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.11.2020 14:25
GÜNCEL HABERLER



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 105.938.600,00 TRY 31,58
Olgun ZORLU 73.696.417,00 TRY 21,97
Zeki ZORLU 34.545.196,00 TRY 10,30
Türkan ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69
Zülal ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69
Selen ZORLU MELİK 2.303.013,00 TRY 0,69
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.303.013,00 TRY 0,69
Şehminur AYDIN 2.303.013,00 TRY 0,69
Mehmet Emre ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69
Şule CÜMBÜŞ 2.303.013,00 TRY 0,69




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888650


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DAGI 8,80 109.612.365 % 10,00  
KARTN 2.359,50 36.783.671 % 10,00  
CASA 49,50 1.140.381 % 10,00  
DOAS 31,92 231.934.908 % 9,99  
KLMSN 15,85 16.948.674 % 9,99  
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Dolar 7,7295 7,7364 % 0,73  
Euro 9,1557 9,1672 % 0,88  
Sterlin 10,1960 10,2471 % 0,91  
Frank 8,4638 8,5148 % 1,02  
Riyal 2,0613 2,0717 % 0,96  
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14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.891 1.891 2,95  
Altın Gr. 470 470 3,96  
Cumhuriyet 3.125 3.172 8,00  
Tam 3.108 3.189 13,92  
Yarım 1.502 1.542 6,74  
Çeyrek 754 771 3,37  
Gümüş.Ons 24,82 24,84 0,18  
Gümüş Gr. 6,17 6,17 0,09  
B. Petrol 43,42 43,42 0,64  
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