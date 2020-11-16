***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 105.938.600,00 TRY 31,58Olgun ZORLU 73.696.417,00 TRY 21,97Zeki ZORLU 34.545.196,00 TRY 10,30Türkan ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69Zülal ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69Selen ZORLU MELİK 2.303.013,00 TRY 0,69Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.303.013,00 TRY 0,69Şehminur AYDIN 2.303.013,00 TRY 0,69Mehmet Emre ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69Şule CÜMBÜŞ 2.303.013,00 TRY 0,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888650BIST