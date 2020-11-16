***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2020 14:25
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 105.938.600,00 TRY 31,58
Olgun ZORLU 73.696.417,00 TRY 21,97
Zeki ZORLU 34.545.196,00 TRY 10,30
Türkan ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69
Zülal ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69
Selen ZORLU MELİK 2.303.013,00 TRY 0,69
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.303.013,00 TRY 0,69
Şehminur AYDIN 2.303.013,00 TRY 0,69
Mehmet Emre ZORLU 2.303.013,00 TRY 0,69
Şule CÜMBÜŞ 2.303.013,00 TRY 0,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888650
BIST
14:191.298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:197,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0560
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:199,1672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0798
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:19471,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,29
|Açılış
|: 471,63
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:19
|DAGI
|8,80
|109.612.365
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.783.671
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.934.908
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.948.674
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,02
|1.947.349.056
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,38
|1.057.488.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|669.696.075
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,37
|545.704.734
|% 0,95
|
|SISE
|6,84
|537.756.938
|% 0,44
|
|KRDMD
|4,38
|1.057.488.479
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,90
|669.696.075
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|1.947.349.056
|% 1,81
|
|USAK
|2,58
|368.963.720
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,90
|244.603.198
|% 0,00
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7295
|7,7364
|% 0,73
|
|Euro
|9,1557
|9,1672
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,1960
|10,2471
|% 0,91
|
|Frank
|8,4638
|8,5148
|% 1,02
|
|Riyal
|2,0613
|2,0717
|% 0,96
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|2,95
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,96
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.108
|3.189
|13,92
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|6,74
|
|Çeyrek
|754
|771
|3,37
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,84
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|0,09
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|0,64
|