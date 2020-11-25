***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.11.2020 18:26
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 53.944.327,00 TRY 28,39
Olgun ZORLU 37.526.489,00 TRY 19,75
Zeki ZORLU 17.590.542,00 TRY 9,26
Türkan ZORLU 1.172.703,00 TRY 0,62
Zülal ZORLU 1.172.703,00 TRY 0,62
Selen ZORLU MELİK 1.172.703,00 TRY 0,62
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.172.703,00 TRY 0,62
Şehminur AYDIN 1.172.703,00 TRY 0,62
Mehmet Emre ZORLU 1.172.703,00 TRY 0,62
Şule CÜMBÜŞ 1.172.703,00 TRY 0,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890022
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0536
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
18:059,4711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0533
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
18:05463,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,05
|Açılış
|: 463,16
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|POLTK
|425,90
|2.534.105
|% 9,99
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|PGSUS
|61,20
|1.259.315.180
|% 5,25
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|SKBNK
|1,51
|483.828.209
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9415
|7,9499
|% -0,69
|
|Euro
|9,4569
|9,4675
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,6051
|10,6583
|% -0,55
|
|Frank
|8,7065
|8,7590
|% -0,50
|
|Riyal
|2,1139
|2,1245
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|3,95
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,40
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|48,10
|48,10
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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17:57AVISA
Yüzde 4.98 oranında artışla 14.98 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 521 adet işlem
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17:56
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17:56XU100
Endeks 1, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 33, 890.00 milyon TL de
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17:56QNBFB
Yüzde 9.97 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 292 adet işlem