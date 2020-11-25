***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 53.944.327,00 TRY 28,39Olgun ZORLU 37.526.489,00 TRY 19,75Zeki ZORLU 17.590.542,00 TRY 9,26Türkan ZORLU 1.172.703,00 TRY 0,62Zülal ZORLU 1.172.703,00 TRY 0,62Selen ZORLU MELİK 1.172.703,00 TRY 0,62Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 1.172.703,00 TRY 0,62Şehminur AYDIN 1.172.703,00 TRY 0,62Mehmet Emre ZORLU 1.172.703,00 TRY 0,62Şule CÜMBÜŞ 1.172.703,00 TRY 0,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890022BIST