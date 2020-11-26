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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2020 17:56



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 105.938.599,74 TRY 31,58
Olgun ZORLU 73.696.417,21 TRY 21,97
Zeki ZORLU 34.545.195,57 TRY 10,3
Türkan ZORLU 2.303.013,04 TRY 0,69
Zülal ZORLU 2.303.013,04 TRY 0,69
Selen ZORLU MELİK 2.303.013,04 TRY 0,69
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.303.013,04 TRY 0,69
Şehminur AYDIN 2.303.013,04 TRY 0,69
Mehmet Emre ZORLU 2.303.013,04 TRY 0,69
Şule CÜMBÜŞ 2.303.013,04 TRY 0,69




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890167


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LOGO 108,90 66.182.354 % 10,00  
BASCM 10,45 372.858 % 10,00  
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Altın Ons 1.810 1.810 3,06  
Altın Gr. 459 459 -2,59  
Cumhuriyet 3.056 3.102 -39,00  
Tam 3.041 3.120 -37,86  
Yarım 1.470 1.509 -18,31  
Çeyrek 737 755 -9,16  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 -0,01  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,05  
B. Petrol 47,79 47,79 -0,74  
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