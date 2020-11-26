***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2020 17:56
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 105.938.599,74 TRY 31,58
Olgun ZORLU 73.696.417,21 TRY 21,97
Zeki ZORLU 34.545.195,57 TRY 10,3
Türkan ZORLU 2.303.013,04 TRY 0,69
Zülal ZORLU 2.303.013,04 TRY 0,69
Selen ZORLU MELİK 2.303.013,04 TRY 0,69
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.303.013,04 TRY 0,69
Şehminur AYDIN 2.303.013,04 TRY 0,69
Mehmet Emre ZORLU 2.303.013,04 TRY 0,69
Şule CÜMBÜŞ 2.303.013,04 TRY 0,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890167
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0670
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,3977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0839
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05458,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,40
|Açılış
|: 458,58
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8792
|7,8850
|% -0,85
|
|Euro
|9,3906
|9,3985
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,4796
|10,5322
|% -1,31
|
|Frank
|8,6592
|8,7113
|% -0,74
|
|Riyal
|2,0956
|2,1061
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|3,06
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,79
|47,79
|-0,74
|