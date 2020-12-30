***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2020 16:32
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 102.624.398,18 TRY 30,59
Olgun ZORLU 71.390.885,69 TRY 21,28
Zeki ZORLU 33.464.477,67 TRY 9,98
Türkan ZORLU 2.230.965,18 TRY 0,67
Zülal ZORLU 2.230.965,18 TRY 0,67
Selen ZORLU MELİK 2.230.965,18 TRY 0,67
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.230.965,18 TRY 0,67
Şehminur AYDIN 2.230.965,18 TRY 0,67
Mehmet Emre ZORLU 2.230.965,18 TRY 0,67
Şule CÜMBÜŞ 2.230.965,18 TRY 0,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895678
BIST
16:211.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,05
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:217,3536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0418
|Açılış
|: 7,3570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:219,0244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0343
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:21444,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,14
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.515.351
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.542.040
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.423.326
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,80
|16.142.657
|% -8,43
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,40
|4.017.389
|% -4,96
|
|DOAS
|28,80
|84.694.357
|% -4,70
|
|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,85
|2.742.398.870
|% 8,37
|
|ASELS
|18,36
|2.160.005.087
|% 2,57
|
|GARAN
|10,21
|1.468.609.684
|% 1,90
|
|KOZAL
|97,35
|1.464.631.517
|% 2,20
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,15
|681.029.109
|% -0,46
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.090.226.187
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|815.343.097
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|550.962.247
|% 0,65
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3508
|7,3536
|% -0,57
|
|Euro
|9,0059
|9,0244
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,9674
|10,0174
|% 0,17
|
|Frank
|8,2906
|8,3405
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% -0,52
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|3,62
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-0,54
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,26
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,38
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 98 artarak (% 1.11 ) 1, 633
-
16:36XU100
Endeks 1, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 28, 813.00 milyon TL de
-
16:32AVHOL
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 198 adet işlem
-
16:31CRFSA
Yüzde 6.27 oranında artışla 71.20 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 469 adet işlem
-
16:30AVHOL
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 816 adet işlem