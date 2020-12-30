***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 102.624.398,18 TRY 30,59Olgun ZORLU 71.390.885,69 TRY 21,28Zeki ZORLU 33.464.477,67 TRY 9,98Türkan ZORLU 2.230.965,18 TRY 0,67Zülal ZORLU 2.230.965,18 TRY 0,67Selen ZORLU MELİK 2.230.965,18 TRY 0,67Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.230.965,18 TRY 0,67Şehminur AYDIN 2.230.965,18 TRY 0,67Mehmet Emre ZORLU 2.230.965,18 TRY 0,67Şule CÜMBÜŞ 2.230.965,18 TRY 0,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895678BIST