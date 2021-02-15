***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.02.2021 14:33
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serap Mutlu Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 07.06.2013 0 212 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 201618 / 700906
Arya Özçam Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı 15.02.2021 0 212 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909624
BIST
15:321.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 18,24
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
15:326,9668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0689
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9584
15:328,4576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0684
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4506
15:32408,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,41
|Açılış
|: 408,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler15:32
|VAKFN
|12,32
|12.460.739
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|276.597
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|146,10
|2.189.075.954
|% 1,32
|
|SASA
|37,68
|1.497.553.005
|% 9,47
|
|THYAO
|12,31
|996.591.723
|% 2,58
|
|TCELL
|17,04
|649.964.644
|% 2,22
|
|GARAN
|9,98
|621.949.666
|% 0,60
|
|GSDHO
|2,73
|331.281.273
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,28
|252.284.698
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,54
|251.576.628
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,44
|139.133.541
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,28
|217.230.381
|% 2,70
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9629
|6,9668
|% -0,98
|
|Euro
|8,4530
|8,4576
|% -0,80
|
|Sterlin
|9,6598
|9,7082
|% -0,58
|
|Frank
|7,7921
|7,8390
|% -0,82
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% -0,95
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,74
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|2.721
|2.762
|-19,00
|
|Tam
|2.708
|2.777
|-18,23
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-8,82
|
|Çeyrek
|657
|672
|-4,41
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,70
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,04
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|0,87
|