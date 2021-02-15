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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2021 14:33



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serap Mutlu Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 07.06.2013 0 212 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 201618 / 700906
Arya Özçam Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı 15.02.2021 0 212 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909624


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKFN 12,32 12.460.739 % 10,00  
MZHLD 40,70 276.597 % 10,00  
TACTR 31,68 2.456.965 % 10,00  
VERTU 34,10 11.267.493 % 10,00  
BALAT 9,90 2.536.380 % 10,00  
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15:32 Alış Satış %  
Dolar 6,9629 6,9668 % -0,98  
Euro 8,4530 8,4576 % -0,80  
Sterlin 9,6598 9,7082 % -0,58  
Frank 7,7921 7,8390 % -0,82  
Riyal 1,8523 1,8616 % -0,95  
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15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 1,74  
Altın Gr. 409 409 -3,41  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -19,00  
Tam 2.708 2.777 -18,23  
Yarım 1.309 1.343 -8,82  
Çeyrek 657 672 -4,41  
Gümüş.Ons 27,66 27,70 0,41  
Gümüş Gr. 6,20 6,20 0,04  
B. Petrol 63,30 63,30 0,87  
Seans Raporu 15:32
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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