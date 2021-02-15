***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSerap Mutlu Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 07.06.2013 0 212 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 201618 / 700906Arya Özçam Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı 15.02.2021 0 212 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909624BIST