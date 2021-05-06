***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2021 16:01
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 27.06.1990 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
GDR (Global Deposit Certificates) 31.01.2011 İngiltere London Over-The-Counter ("OTC") Market
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 13.07.2020 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Tahvil (Yurtiçi-Nitelikli Yatırımcı) 23.02.2021 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil/Bono 750.000.000,0 TRY Yurtiçi 29.04.2021 29.04.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934911
BIST
17:201.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
17:208,3047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0092
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,2823
17:2010,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0485
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0829
En Düşük
9,9786
17:20483,52
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,84
|Açılış
|: 483,52
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
484,85
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler17:20
|MRSHL
|313,50
|9.598.373
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.490.096
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|539.707
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|1.739.188
|% 10,00
|
|DITAS
|17,62
|22.859.652
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,26
|7.902.905
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|278.270.271
|% -9,72
|
|AYES
|18,80
|642.506
|% -8,74
|
|INTEM
|41,98
|4.286.980
|% -8,70
|
|AYEN
|6,99
|60.887.707
|% -7,54
|
|KRDMD
|8,29
|3.204.907.958
|% 7,52
|
|GARAN
|7,33
|1.651.016.943
|% 1,10
|
|EREGL
|19,93
|1.446.822.307
|% 2,52
|
|THYAO
|12,85
|1.089.005.711
|% 1,98
|
|KOZAL
|121,60
|830.221.296
|% 3,58
|
|KRDMD
|8,29
|3.204.907.958
|% 7,52
|
|GARAN
|7,33
|1.651.016.943
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,09
|462.076.300
|% 0,48
|
|PETKM
|6,81
|719.840.586
|% 1,04
|
|USAK
|2,60
|278.270.271
|% -9,72
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3038
|8,3047
|% -0,11
|
|Euro
|10,0046
|10,0440
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,4837
|11,5413
|% -0,39
|
|Frank
|9,1067
|9,1616
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2083
|2,2193
|% -0,09
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|26,76
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,30
|0,22
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|-0,51
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 91 artarak (% 1.08 ) 1, 493
-
17:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MRSHL, TKURU
-
17:31XU100
Endeks 1, 430 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 17, 078.00 milyon TL de
-
17:31TDGYO
Yüzde 8.19 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 633 adet işlem
-
17:30BURCE
Yüzde 5.02 oranında artışla 22.58 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 704 adet işlem