***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 16:41
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık makinesi, split klima üniteleri ve termosifon üretimi ve satışı 190.000.000,00 161.815.578,0 TRY 85,17 Bağlı ortaklık
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ Faaliyetini Ege Serbest Bölge'de devam ettirmektedir 25.715.904,00 25.715.904,00
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0329
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,11
|Açılış
|: 503,64
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|AFYON
|4,14
|14.759.185
|% -0,48
|
|AGYO
|2,26
|6.209.024
|% 1,35
|
|AEFES
|23,40
|39.611.885
|% -0,51
|
|ADEL
|24,18
|4.575.240
|% 1,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4040
|8,4060
|% 0,14
|
|Euro
|10,1918
|10,1961
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,8237
|11,8830
|% 0,14
|
|Frank
|9,3059
|9,3619
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2336
|2,2448
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,01
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem