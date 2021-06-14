***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık makinesi, split klima üniteleri ve termosifon üretimi ve satışı 190.000.000,00 161.815.578,0 TRY 85,17 Bağlı ortaklıkVestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ Faaliyetini Ege Serbest Bölge'de devam ettirmektedir 25.715.904,00 25.715.904,00