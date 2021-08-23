***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 100.991.398,18 TRY 30,11Olgun ZORLU 70.254.885,69 TRY 20,94Zeki ZORLU 32.931.977,67 TRY 9,82Türkan ZORLU 2.195.465,18 TRY 0,65Zülal ZORLU 2.195.465,18 TRY 0,65Selen ZORLU MELİK 2.195.465,18 TRY 0,65Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.195.465,18 TRY 0,65Şehminur AYDIN 2.195.465,18 TRY 0,65Mehmet Emre ZORLU 2.195.465,18 TRY 0,65Şule ZORLU 2.195.465,18 TRY 0,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960055BIST