***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.10.2021 18:43
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 98.300.398,18 TRY 29,3
Olgun ZORLU 68.382.885,69 TRY 20,39
Zeki ZORLU 32.054.477,67 TRY 9,56
Türkan ZORLU 2.136.965,18 TRY 0,64
Zülal ZORLU 2.136.965,18 TRY 0,64
Selen ZORLU MELİK 2.136.965,18 TRY 0,64
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.136.965,18 TRY 0,64
Şehminur AYDIN 2.136.965,18 TRY 0,64
Mehmet Emre ZORLU 2.136.965,18 TRY 0,64
Şule ZORLU 2.136.965,18 TRY 0,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967176
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0169
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,54
|Açılış
|: 502,17
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8706
|8,8726
|% 0,29
|
|Euro
|10,2806
|10,3108
|% 0,16
|
|Sterlin
|12,0643
|12,1248
|% 0,44
|
|Frank
|9,5250
|9,5824
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3596
|2,3714
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,09
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|1,47
|