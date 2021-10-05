***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 98.300.398,18 TRY 29,3Olgun ZORLU 68.382.885,69 TRY 20,39Zeki ZORLU 32.054.477,67 TRY 9,56Türkan ZORLU 2.136.965,18 TRY 0,64Zülal ZORLU 2.136.965,18 TRY 0,64Selen ZORLU MELİK 2.136.965,18 TRY 0,64Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.136.965,18 TRY 0,64Şehminur AYDIN 2.136.965,18 TRY 0,64Mehmet Emre ZORLU 2.136.965,18 TRY 0,64Şule ZORLU 2.136.965,18 TRY 0,64http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967176BIST