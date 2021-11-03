***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.11.2021 11:43
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serap Mutlu Yatırımcı İlişkileri Direktörü, Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 07.06.2013 0 212 456 34 54 yatirimci@vestel.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 201618 / 700906
Aybüke Çolak Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı 01.11.2021 0 212 456 34 56 yatirimci@vestel.com.tr - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974148
BIST
11:401.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,89
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:409,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0471
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:4011,1842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0609
|Açılış
|: 11,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:40551,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 551,90
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:40
|IHAAS
|5,06
|20.113.429
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|94.101.841
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|113.277.104
|% 9,93
|
|TUREX
|13,17
|32.850.992
|% 8,48
|
|DOBUR
|69,35
|32.165.510
|% 7,69
|
|KARYE
|19,79
|31.526.999
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.425.424
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,49
|23.770.390
|% -9,10
|
|CANTE
|13,08
|44.680.152
|% -8,85
|
|HEDEF
|3,48
|123.539.443
|% -7,69
|
|GARAN
|10,28
|941.949.192
|% 1,18
|
|SISE
|8,80
|476.548.003
|% 2,09
|
|THYAO
|15,48
|420.031.072
|% -0,06
|
|TSPOR
|4,97
|389.195.635
|% -7,45
|
|EREGL
|18,96
|265.023.740
|% -0,68
|
|GARAN
|10,28
|941.949.192
|% 1,18
|
|ODAS
|1,45
|130.972.627
|% 1,40
|
|TSPOR
|4,97
|389.195.635
|% -7,45
|
|TSKB
|1,40
|96.651.321
|% 2,19
|
|SISE
|8,80
|476.548.003
|% 2,09
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6454
|9,6495
|% 0,49
|
|Euro
|11,1795
|11,1842
|% 0,55
|
|Sterlin
|13,0741
|13,1397
|% 0,30
|
|Frank
|10,5112
|10,5746
|% 0,52
|
|Riyal
|2,5601
|2,5729
|% 0,30
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-4,37
|
|Altın Gr.
|551
|551
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|83,27
|83,27
|-1,45
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:52VERTU
Yüzde 7.10 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 869, 688 adet işlem
-
11:51GOZDE
Yüzde 5.60 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 758, 452 adet işlem
-
11:50XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 5, 950.00 milyon TL de
-
11:50DOBUR
Yüzde 8.07 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 456, 977 adet işlem
-
11:49GOZDE
Yüzde 5.90 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 640, 975 adet işlem