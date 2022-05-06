***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.05.2022 20:52
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 96.093.502,18 TRY 28,65
Olgun ZORLU 66.847.653,69 TRY 19,93
Zeki ZORLU 31.334.837,67 TRY 9,34
Türkan ZORLU 2.088.989,18 TRY 0,62
Zülal ZORLU 2.088.989,18 TRY 0,62
Selen ZORLU MELİK 2.088.989,18 TRY 0,62
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.088.989,18 TRY 0,62
Şehminur AYDIN 2.088.989,18 TRY 0,62
Mehmet Emre ZORLU 2.088.989,18 TRY 0,62
Şule ZORLU 2.088.989,18 TRY 0,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027409
BIST
18:052.459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.433
18:0514,9365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0755
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9561
En Düşük
14,8503
18:0515,8088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0967
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8517
En Düşük
15,6090
18:05903,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,01
|Açılış
|: 903,71
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|20,48
|293.843.034
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|63.017.799
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|17.975.836
|% 9,97
|
|GEDZA
|25,58
|50.508.603
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|104.439.911
|% 9,97
|
|CASA
|121,50
|1.635.383
|% -9,93
|
|PETUN
|24,16
|67.842.329
|% -9,10
|
|SERVE
|26,02
|951.085
|% -8,77
|
|SELVA
|18,10
|28.945.646
|% -8,03
|
|ETILR
|9,20
|8.327.878
|% -7,07
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|THYAO
|42,38
|3.510.880.969
|% -0,70
|
|TUPRS
|255,20
|1.967.333.124
|% 4,04
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|KOZAL
|186,00
|1.553.872.462
|% 4,67
|
|SISE
|19,39
|5.508.643.508
|% 3,08
|
|YKBNK
|4,84
|1.217.315.227
|% 0,00
|
|ODAS
|2,52
|501.339.958
|% -5,26
|
|AKBNK
|8,72
|1.613.679.902
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,69
|492.589.182
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9257
|14,9365
|% 0,51
|
|Euro
|15,7604
|15,8088
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,3585
|18,4506
|% 0,31
|
|Frank
|15,0503
|15,1410
|% 0,19
|
|Riyal
|3,9684
|3,9883
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,52
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,20
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,74
|-0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,10
|