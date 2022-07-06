***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET NAZİF ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 14.09.1995 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanlığı Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı Bağımsız Üye DeğilBEKİR AĞIRDIR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil - Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Limited Şirketi'nde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853527 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi / Başkan, Denetim Komitesi/ÜyeOLGUN ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.05.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilSELEN ZORLU MELİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.06.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi/Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi/ÜyeMEHMET EMRE ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 27.05.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Zorlu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilELMAS MELİH ARAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil - Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, Ata Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, TFI Gıda Yatırımları AŞ, Burger King China JV Ltd., İzmir Enternasyonel Otelcilik AŞ ve Entegre Harç Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853527 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi/Başkan, Denetim Komitesi/BaşkanAYŞEGÜL İLDENİZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.05.2018 İcrada Görevli Değil - Silver Spring Networks şirketinde COO (Operasyonlardan Sorumlu Başkan), Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ve Eczacıbaşı Holding AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853527 Değerlendirildi Hayır -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042117BIST