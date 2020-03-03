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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

03.03.2020 23:37
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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2020
Karar Sayısı
2020/13
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN  II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI      FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN        KARAR TARİHİ:03.03.2020                                                                 KARAR SAYISI :2020/13                          Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal tabloların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda -          Tarafımızca incelendiğini,    -          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    -          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını,  bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.    Saygılarımızla,  Denetim Komitesi Başkanı     Denetim Komitesi Üyesi       Elmas Melih ARAZ     Bekir AĞIRDIR Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici            Alp DAYI



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824093


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DYOBY 5,62 34.531.612 % 19,83  
AVGYO 2,10 99.826.186 % 16,02  
DAGHL 3,39 1.440.914 % 14,92  
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Sterlin 7,7972 7,8363 % -0,55  
Frank 6,3578 6,3961 % -0,48  
Riyal 1,6219 1,6300 % -0,95  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.645 1.646 9,85  
Altın Gr. 321 322 7,53  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,23 17,27 0,09  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 51,70 51,70 -0,20  
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