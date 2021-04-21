***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.04.2021 15:21
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Emre Zorlu ile Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sn. Serap Mutlu'nun komite üyeliklerine seçilmelerine, 2. Denetim Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Ağırdır'ın komite üyeliğine seçilmelerine, 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin faaliyetlerini yürütmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elmas Melih Araz'ın komite başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selen Zorlu Melik'in komite üyeliğine seçilmelerine toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir. İngilizce açıklamanın içindeki tarih değiştirilerek açıklama tekrar yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930025
BIST
15:531.342
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -22,88
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:538,1733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0661
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:539,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:53469,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,86
|Açılış
|: 469,68
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:53
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.672.289
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.799.279
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.213.127
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|GOLTS
|43,12
|9.480.197
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|KRTEK
|11,92
|3.954.104
|% -9,97
|
|PETKM
|6,46
|822.272.692
|% -1,67
|
|EREGL
|18,29
|807.927.427
|% 0,33
|
|GARAN
|6,97
|766.555.042
|% -1,69
|
|KRDMD
|7,06
|483.382.536
|% -1,94
|
|THYAO
|10,90
|377.095.736
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|322.116.566
|% -2,36
|
|PETKM
|6,46
|822.272.692
|% -1,67
|
|GARAN
|6,97
|766.555.042
|% -1,69
|
|ODAS
|2,45
|223.406.644
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|151.010.527
|% -0,54
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1703
|8,1733
|% 0,82
|
|Euro
|9,8315
|9,8411
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,3436
|11,4005
|% 0,65
|
|Frank
|8,8705
|8,9240
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% 0,84
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|6,99
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,98
|
|Cumhuriyet
|3.102
|3.149
|41,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,86
|
|Yarım
|1.496
|1.535
|24,60
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,87
|0,13
|
|B. Petrol
|65,11
|65,11
|-1,46
|
Seans Raporu
15:53
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16:07SEYKM
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