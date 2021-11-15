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***VGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

15.11.2021 16:55
***VGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***VGA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [VGA]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 17/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                        Eski Fon Ünvanı                                                                                                                 Yeni Fon Ünvanı VGATürkiye HaŞ.Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977801


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