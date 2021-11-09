***VGK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
09.11.2021 12:36
***VGK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [VGK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 12/11/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. Eski Fon Ünvanı Yeni Fon Ünvanı VGKTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş.VEM OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım FonuTürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976212
BIST
13:521.627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 18,21
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.628
En Düşük
1.605
13:529,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0300
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7361
En Düşük
9,6593
13:5211,2689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0465
|Açılış
|: 11,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
13:52569,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,03
|Açılış
|: 569,65
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler13:50
|TSPOR
|6,18
|26.342.442
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|8.499.135
|% 9,95
|
|VERTU
|28,00
|132.989.038
|% 9,03
|
|GSDDE
|4,25
|27.867.435
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|317.059
|% 6,84
|
|KARYE
|13,00
|160.545.134
|% -9,97
|
|BASGZ
|20,46
|355.973.020
|% -9,95
|
|ERSU
|4,64
|38.579.549
|% -9,90
|
|AKFGY
|5,39
|28.700.559
|% -8,95
|
|INVEO
|28,92
|11.048.820
|% -8,48
|
|SISE
|9,36
|1.562.091.324
|% 4,35
|
|GARAN
|10,87
|1.544.696.906
|% 0,83
|
|PETKM
|6,93
|1.279.885.980
|% 1,61
|
|THYAO
|18,31
|1.078.469.402
|% 1,44
|
|YKBNK
|3,15
|903.254.399
|% 3,62
|
|YKBNK
|3,15
|903.254.399
|% 3,62
|
|PETKM
|6,93
|1.279.885.980
|% 1,61
|
|SISE
|9,36
|1.562.091.324
|% 4,35
|
|ODAS
|1,52
|248.310.722
|% 2,70
|
|GARAN
|10,87
|1.544.696.906
|% 0,83
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7021
|9,7054
|% 0,29
|
|Euro
|11,2539
|11,2656
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,1602
|13,2262
|% 0,53
|
|Frank
|10,5939
|10,6577
|% 0,39
|
|Riyal
|2,5814
|2,5944
|% 0,33
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,24
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.826
|-1,00
|
|Tam
|3.754
|3.849
|3,30
|
|Yarım
|1.815
|1.862
|1,59
|
|Çeyrek
|910
|931
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|0,41
|