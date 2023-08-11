VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
11.08.2023 16:45
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Açıklamalar
2023 - 6 Aylık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184517
BIST
'
17:197.700
En Düşük
|Değişim
|: 3,48%
|| 258,88
|Açılış
|: 7.453
|
|Önceki Kapanış
|: 7.442
|
7.398
En Yüksek
7.708
17:1927,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0850
|
27,4046
En Düşük
26,9847
17:1929,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0761
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8500
|
30,2292
En Düşük
29,3037
17:191.668,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.668,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.661,98
|
1.689,19
En Düşük
1.659,13
BIST En Aktif Hisseler17:17
|SAYAS
|58,85
|153.975.910
|% 10,00
|
|RUBNS
|39,38
|154.931.671
|% 10,00
|
|PAPIL
|25,08
|130.993.556
|% 10,00
|
|ONCSM
|238,80
|189.876.710
|% 10,00
|
|SANEL
|21,34
|52.037.434
|% 10,00
|
|YYLGD
|18,47
|299.136.290
|% -54,93
|
|EDIP
|14,30
|32.565.466
|% -9,95
|
|CASA
|90,00
|6.167.270
|% -9,09
|
|DOCO
|3.459,10
|102.734.704
|% -8,97
|
|UZERB
|181,00
|2.540.756
|% -6,70
|
|THYAO
|265,10
|11.726.898.402
|% 2,55
|
|ASTOR
|124,30
|6.769.541.559
|% 3,07
|
|AKBNK
|31,04
|6.161.601.628
|% 1,24
|
|ISCTR
|17,30
|5.543.635.908
|% 0,17
|
|EREGL
|41,00
|5.540.527.988
|% 2,65
|
|EKGYO
|8,66
|3.711.094.233
|% 1,88
|
|SKBNK
|3,83
|1.514.304.699
|% 2,13
|
|YKBNK
|15,79
|5.457.977.434
|% 0,45
|
|ISCTR
|17,30
|5.543.635.908
|% 0,17
|
|AKBNK
|31,04
|6.161.601.628
|% 1,24
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0417
|27,0536
|% 0,21
|
|Euro
|29,7012
|29,7211
|% 0,29
|
|Sterlin
|34,2830
|34,4549
|% 0,38
|
|Frank
|30,7503
|30,9355
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1873
|7,2234
|% 0,08
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|5,64
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|4,56
|
|Cumhuriyet
|11.369
|11.541
|-12,00
|
|Tam
|11.123
|11.213
|25,00
|
|Yarım
|5.570
|5.632
|12,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.816
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,75
|22,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,73
|19,76
|0,01
|
|B. Petrol
|86,55
|86,55
|0,15
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Seans Raporu
17:17
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