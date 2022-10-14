VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2022 14:44
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022Q3 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 12.948,41 % 0,0051 % 0,0304 % 591,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072195
BIST
14:433.623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 69,82
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
14:4318,5945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0542
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5945
En Düşük
18,5217
14:4318,0789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0668
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
14:43991,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,04
|Açılış
|: 991,37
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
986,22
BIST En Aktif Hisseler14:41
|PENTA
|440,00
|14.196.160
|% 10,00
|
|CONSE
|6,18
|327.978.672
|% 9,96
|
|MZHLD
|84,05
|66.748.642
|% 9,94
|
|GESAN
|119,60
|554.046.352
|% 9,93
|
|BTCIM
|36,60
|24.875.452
|% 9,91
|
|COSMO
|65,80
|2.442.593
|% -5,05
|
|TKFEN
|31,54
|961.465.595
|% -4,94
|
|KZBGY
|17,58
|248.735.602
|% -4,92
|
|SEKFK
|9,96
|9.827.859
|% -4,41
|
|ETYAT
|6,85
|1.074.402
|% -4,06
|
|THYAO
|89,70
|3.082.510.749
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,77
|1.929.303.501
|% 4,78
|
|AKBNK
|13,46
|1.721.059.045
|% 3,46
|
|ISCTR
|8,50
|1.681.687.355
|% 3,41
|
|SISE
|29,40
|1.652.376.449
|% 3,38
|
|YKBNK
|8,77
|1.929.303.501
|% 4,78
|
|EKGYO
|4,21
|893.184.798
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,50
|1.681.687.355
|% 3,41
|
|AKBNK
|13,46
|1.721.059.045
|% 3,46
|
|ODAS
|8,54
|774.327.337
|% 4,91
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5851
|18,5905
|% 0,27
|
|Euro
|18,0562
|18,0723
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,8330
|20,9374
|% -0,65
|
|Frank
|18,4619
|18,5731
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9318
|4,9565
|% 0,13
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-7,76
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.653
|6.754
|17,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|-48,00
|
|Yarım
|3.255
|3.293
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-1,16
|