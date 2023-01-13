VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 16:03
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022Q4 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.510,23 % 0,0053 % 0,0383 % 721,13
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102070
BIST
17:174.963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -7,39
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
17:1718,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
17:1720,3094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0831
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
17:171.148,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.148,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler17:15
|MANAS
|11,37
|101.589.864
|% 10,02
|
|EPLAS
|38,50
|7.576.668
|% 10,00
|
|ONCSM
|37,40
|6.260.162
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|EDIP
|9,10
|27.280.955
|% -7,33
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|EKGYO
|7,95
|3.709.275.877
|% -6,58
|
|ALFAS
|235,10
|296.575.244
|% -5,96
|
|THYAO
|134,30
|7.134.858.765
|% -1,10
|
|EREGL
|40,06
|5.166.806.603
|% 1,21
|
|KRDMD
|18,55
|4.762.277.114
|% -1,85
|
|EKGYO
|7,95
|3.709.275.877
|% -6,58
|
|TUPRS
|510,70
|3.237.535.036
|% -0,66
|
|ODAS
|9,28
|1.285.090.782
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,05
|36.832.434
|% 0,96
|
|HLGYO
|4,69
|143.219.766
|% -2,09
|
|ENJSA
|30,48
|850.752.006
|% -1,99
|
|PRDGS
|7,63
|166.384.703
|% 7,92
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7885
|18,7929
|% 0,05
|
|Euro
|20,2973
|20,3037
|% -0,44
|
|Sterlin
|22,8058
|22,9202
|% -0,28
|
|Frank
|20,1166
|20,2378
|% -0,20
|
|Riyal
|4,9874
|5,0124
|% 0,04
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,45
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|1,76
|
|Cumhuriyet
|7.780
|7.897
|71,00
|
|Tam
|7.817
|7.886
|76,00
|
|Yarım
|3.809
|3.859
|37,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,28
|84,28
|0,25
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30XU100
Endeks 4, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 79, 011.00 milyon TL de
-
17:30EDIP
Yüzde -7.33 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 910, 647 adet işlem
-
17:29MANAS
Yüzde -73.68 oranında düşüşle 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 104, 151 adet işlem
-
17:28ISFIN
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 224, 024 adet işlem
-
17:27ANSGR
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 705, 621 adet işlem