VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.01.2023 16:03
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2022Q4 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 36.891,26 % 0,0055 % 0,0782 % 1.419,63
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102073
BIST
16:554.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 23,30
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.073
En Düşük
4.926
16:5518,7928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9500
|
18,8182
En Düşük
18,7471
16:5520,2949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0976
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
20,4273
En Düşük
20,2558
16:551.147,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.147,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.146,30
|
1.153,52
En Düşük
1.142,75
BIST En Aktif Hisseler16:53
|MANAS
|11,37
|101.109.107
|% 10,02
|
|ONCSM
|37,40
|6.212.439
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,50
|7.497.243
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|22.294.488
|% 10,00
|
|VKING
|29,70
|1.313.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% -9,78
|
|DIRIT
|6,97
|434.396
|% -7,07
|
|ALFAS
|234,30
|283.552.545
|% -6,28
|
|EKGYO
|8,01
|3.559.461.250
|% -5,88
|
|ISFIN
|6,30
|120.095.624
|% -5,55
|
|THYAO
|134,60
|6.919.874.314
|% -0,88
|
|ASELS
|55,05
|5.020.796.535
|% -1,52
|
|EREGL
|40,08
|4.904.944.133
|% 1,26
|
|KRDMD
|18,57
|4.659.708.239
|% -1,75
|
|EKGYO
|8,01
|3.559.461.250
|% -5,88
|
|EKGYO
|8,01
|3.559.461.250
|% -5,88
|
|YKBNK
|9,16
|2.350.909.170
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,57
|4.659.708.239
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,62
|504.894.727
|% -0,76
|
|PETKM
|17,65
|2.883.897.541
|% 1,32
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7848
|18,7941
|% 0,06
|
|Euro
|20,2800
|20,2867
|% -0,52
|
|Sterlin
|22,7844
|22,8987
|% -0,37
|
|Frank
|20,1069
|20,2280
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9868
|5,0118
|% 0,03
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|0,91
|
|Altın Gr.
|1.147
|1.147
|0,60
|
|Cumhuriyet
|7.778
|7.895
|69,00
|
|Tam
|7.810
|7.878
|68,00
|
|Yarım
|3.805
|3.855
|33,00
|
|Çeyrek
|1.908
|1.928
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|0,05
|
Seans Raporu
16:53
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