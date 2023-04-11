VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2023 15:30
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2023Q1 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.740,57 % 0,0016 % 0,0268 % 1.699,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136270
BIST
16:115.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,13
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:1119,2896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0205
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:1121,0650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1348
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:111.237,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.237,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BRSAN
|105,60
|122.145.876
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.516.485
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.943.835
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.144.809
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|37.512.748
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,19
|115.781.961
|% -8,95
|
|HEDEF
|24,22
|76.641.558
|% -7,77
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|CRDFA
|4,46
|69.769.758
|% -7,08
|
|ONCSM
|119,10
|144.879.449
|% -6,88
|
|GESAN
|84,50
|3.594.117.298
|% 3,36
|
|THYAO
|132,80
|3.586.609.898
|% -0,52
|
|KOZAL
|22,34
|2.656.307.615
|% 1,18
|
|EREGL
|36,02
|2.630.554.135
|% 0,39
|
|OYAKC
|35,20
|2.273.634.471
|% 2,33
|
|EKGYO
|7,27
|1.777.573.371
|% -0,27
|
|YKBNK
|10,04
|1.310.986.608
|% 0,70
|
|KOZAL
|22,34
|2.656.307.615
|% 1,18
|
|ZOREN
|5,18
|517.292.859
|% 6,15
|
|ISCTR
|12,10
|1.181.982.760
|% 0,33
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2855
|19,2896
|% 0,11
|
|Euro
|21,0553
|21,0650
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,8845
|24,0043
|% 0,38
|
|Frank
|21,2124
|21,3402
|% 0,49
|
|Riyal
|5,1243
|5,1500
|% 0,06
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,60
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,27
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.527
|8.582
|3,00
|
|Yarım
|4.165
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|0,04
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26BRKSN
Yüzde -3.45 oranında düşüşle 9.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 206, 470 adet işlem
-
16:25BRKSN
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 737 adet işlem
-
16:24XU100
Endeks 5, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 52, 354.00 milyon TL de
-
16:24GWIND
Yüzde 4.02 oranında artışla 17.06 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 217, 770 adet işlem
-
16:23NETAS
Yüzde 4.76 oranında artışla 32.58 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 927, 608 adet işlem