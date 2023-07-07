VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2023 10:54
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Q2 Aracı Kurum Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 14.103,76 % 0,0017 % 0,057 % 3.384,33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166917
BIST
'
13:276.176
En Düşük
|Değişim
|: 0,56%
|| 34,60
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:2726,0524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0204
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0026
13:2728,3812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0427
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:271.603,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,53
|Açılış
|: 1.603,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:25
|SKTAS
|3,69
|15.635.781
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|459.476
|% 10,00
|
|EUPWR
|104,00
|1.346.205.360
|% 9,99
|
|TETMT
|294,10
|23.898.280
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.731.592
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,08
|113.090.939
|% -6,67
|
|MACKO
|91,50
|215.623.535
|% -5,67
|
|ULUSE
|174,00
|105.821.088
|% -4,66
|
|PCILT
|29,44
|40.471.987
|% -4,54
|
|PETUN
|60,20
|18.916.778
|% -3,91
|
|ASTOR
|81,70
|4.535.007.128
|% 4,95
|
|THYAO
|216,00
|3.426.158.844
|% -0,28
|
|EREGL
|38,96
|2.653.996.296
|% 1,46
|
|TUPRS
|90,10
|2.235.362.846
|% 2,33
|
|SISE
|46,76
|1.898.326.851
|% 0,13
|
|EKGYO
|8,13
|1.850.322.074
|% 2,39
|
|YKBNK
|13,06
|1.025.693.012
|% 0,31
|
|KRDMD
|24,12
|1.657.594.333
|% 4,15
|
|EREGL
|38,96
|2.653.996.296
|% 1,46
|
|ZOREN
|3,55
|230.066.693
|% -0,56
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0293
|26,0355
|% -0,14
|
|Euro
|28,3568
|28,3819
|% -0,15
|
|Sterlin
|33,0928
|33,2587
|% -0,11
|
|Frank
|28,9369
|29,1112
|% -0,27
|
|Riyal
|6,9179
|6,9526
|% -0,20
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|5,66
|
|Altın Gr.
|1.603
|1.603
|0,47
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.363
|10.602
|-64,00
|
|Yarım
|5.190
|5.325
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,97
|76,97
|0,47
|