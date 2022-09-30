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VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.09.2022 21:48
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Kozyatağı Mah. Sarı Kanarya Sok. K2 Plaza No:14 K:2-3-6 34742 Kadıköy/İSTANBUL 216 579 79 79 fonyonetimi@viennalife.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ali Kıvanç Manzakoğlu Fon Yönetimi Direktörü 2165797979 kivanc.manzakoglu@viennalife.com.tr
Muzaffer Eser Tokman Fon Yönetimi Koordinatörü 2165797979 eser.tokman@viennalife.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066461


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CONSE 4,51 150.056.555 % 10,00  
ESEN 45,54 109.923.489 % 10,00  
UZERB 46,94 1.497.996 % 9,98  
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Tam 6.646 6.747 15,00  
Yarım 3.233 3.298 7,00  
Çeyrek 1.622 1.650 4,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 0,23  
Gümüş Gr. 11,34 11,35 0,13  
B. Petrol 85,22 85,22 -1,96  
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