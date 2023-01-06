VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.01.2023 21:03
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2015 19,68 80,32
2016 19,68 80,32
2017 19,68 80,32
2018 9,64 90,36
2019 7,88 92,12
2020 7,09 92,91
2021 7,09 92,91
2022 7,09 92,91
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095718
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7259
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0383
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4200
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,9975
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2331
|Açılış
|: 14,3123
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0324
|
19,9975
En Düşük
19,6753
18:051.119,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 13,00
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.665.751
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.624
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.819.109
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.886.348
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.708
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.707.688.331
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.483.522
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.685.531.359
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.166.340.079
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.097.854
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.805.918
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.717.603
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7223
|18,7259
|% -0,20
|
|Euro
|19,9108
|19,9975
|% 1,18
|
|Sterlin
|22,5156
|22,6285
|% 1,02
|
|Frank
|20,0596
|20,1805
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|29,22
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|13,77
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.595
|7.687
|99,00
|
|Yarım
|3.678
|3.758
|49,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.879
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,29
|
|B. Petrol
|79,59
|79,59
|0,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NTGAZ
Yüzde 9.35 oranında artışla 39.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 881 adet işlem
-
17:58ASELS
Yüzde 8.57 oranında artışla 63.95 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 608, 128 adet işlem
-
17:57KRDMD
Yüzde 8.67 oranında artışla 19.56 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 052, 879 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
-
17:55TTKOM
Yüzde 9.08 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 938, 798 adet işlem