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VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.03.2023 19:43
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TOLGA AKBAŞ 02.01.2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar
NECDET KARACAN 24.03.2023 2022 – OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. – PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2018 – 2022 – OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. – ARAŞTIRMA DEPARTMANI YÖNETİCİSİ 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127947


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BVSAN 66,10 513.606.545 % 9,98  
AKFYE 19,06 57.644.016 % 9,98  
GOKNR 24,48 2.045.780.230 % 9,97  
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Altın Ons 1.977 1.977 -16,16  
Altın Gr. 1.213 1.213 -7,12  
Cumhuriyet 8.255 8.380 79,00  
Tam 8.193 8.302 -37,00  
Yarım 4.016 4.062 -19,00  
Çeyrek 2.008 2.031 -9,00  
Gümüş.Ons 23,11 23,14 0,01  
Gümüş Gr. 14,16 14,18 0,03  
B. Petrol 74,89 74,89 -1,02  
Seans Raporu 18:05
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