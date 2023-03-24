VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTOLGA AKBAŞ 02.01.2020 2013 - OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. - MÜDÜR YARDIMCISI / PORTFÖY YÖNETİCİSİ 11 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev AraçlarNECDET KARACAN 24.03.2023 2022 – OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. – PORTFÖY YÖNETİCİSİ 2018 – 2022 – OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. – ARAŞTIRMA DEPARTMANI YÖNETİCİSİ 16 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Türev Araçlarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127951BIST